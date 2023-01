Gérard, la curiosa manera de elegir los nombres de las borrascas

Publicado hace 54 minutos por Thornton a nationalgeographic.com.es

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha bautizado con el nombre de Gérard a la borrasca que generará un gran impacto en la Península y Baleares a partir de este lunes. Muchas personas en redes sociales no han tardado en asociar este nombre con el de Gerard Piqué, que estos días está en boca de todos por la letra con mucha retranca de la canción que Shakira y Bizarrap parecen haberle dedicado. Sin embargo, la asignación de este nombre no guarda ninguna relación con el beef de la ex pareja de Piqué.