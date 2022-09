Publicado hace 18 minutos por hedicho a cheatsheet.com

Según Rolling Stone , George inventó la palabra “Wilbury” mientras trabajaba en Cloud Nine con Jeff Lynne. Cuando el equipo defectuoso causaba errores de grabación en el estudio, George siempre le aseguraba a Lynne: “We’ll bury ’em in the mix.” (Los enterraremos en la mezcla). Eventualmente, lo acortó a "Wilbury", un término de la jerga que describía todos los errores o accidentes. (Traducción completa -por Google Translate- en el primer comentario)