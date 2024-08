Publicado hace 1 hora por Deckardio a metaludica.com

Igual mejor no castellanizar los términos porque me va a dar una embolia: se denominó weird fiction a una nueva forma de literatura fantástica y de terror surgida a principios del siglo pasado en la que varios autores, en un intento por alejarse del terror gótico tradicional, intentaron subvertir aquella ficción de castillos encantados, vampiros y fantasmas hacia algo más cercano a la ciencia ficción y terrores aún más inexplicables y no tan anclados a los tropos literarios clásicos.