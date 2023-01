«gap», sin comillas ni cursiva

Publicado hace 29 minutos por Likaro a fundeu.es

La voz gap, que alude a una brecha entre dos términos, no necesita marcarse con cursiva o comillas. El Diccionario de la lengua española define gap como ‘vacío o distancia excesiva entre dos términos que se contrastan’. Se trata de un extranjerismo adaptado al español sin ningún problema entre grafía y pronunciación. Por tanto, y del mismo modo que ocurre con otros sustantivos como box, kit, chip, blog, etc., no es necesario resaltar gap ni con comillas ni con cursiva, tal como señala la ortografía académica.