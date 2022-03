Publicado hace 45 minutos por Punisher92 a mondomine.blogspot.com

El Coronel No Tiene Quién Le Escriba, es una obra del autor y novel Colombiano Gabriel García Márquez, esta es una obra que nos relata de forma directa y simple un momento de la vida de este olvidado ex combatiente y su lucha contra la pobreza y la angustiante espera.