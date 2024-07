Publicado hace 1 hora por salteado3 a eltiempo.com

30 frases memorables: 1.- Eres el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides. 2.- Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. 3.- Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. 4.- Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que, algún día, cada uno pueda encontrar la suya. 5.- Luchar por nuestros sueños es algo que todos debemos hacer, buscar nuestra propia felicidad. 6.- Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor. (..)