"Recuerdo haber oído en televisión a Gila, mi admiradísimo Gila, [decir] que él no era patriota, que el patriotismo era un invento de las clases poderosas para que las clases inferiores defendieran los intereses de los poderosos". Fernán Gómez dice haberla oído en televisión y mucha gente recuerda al actor citarla en un documental y no al humorista directamente. "Yo también he oído muchas veces esta frase atribuida a Gila pero no he dado con ningún documento en el que aparezca él diciéndola" cuenta Marc Lobato, autor de una biografía del cómico