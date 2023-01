Flatulencias en el sexo anal: algo de lo que no se quiere hablar

Publicado hace 49 minutos por cenutrios_unidos a placerpuntoapunto.com

Los desechos humanos son un gran tabú en la mayoría de culturas, aunque no necesariamente en todos los contextos. Hablar de excremento, gases, orina, sudor y menstruación es algo que incluso algunas personas no pueden ni siquiera soportar escuchar o pronunciar. Esto se debe a cómo se nos ha educado al respecto, sobre todo a las mujeres, ya que en el ideal colectivo ellas no pueden hablar de esto ni mucho menos hacerlo públicamente (y la realidad es que muchas son como la princesa Fiona en confianza y no tiene nada de malo).