Feijóo, en su investidura para la Xunta en 2009: "No hay milagros, una investidura debe servir para algo"

Publicado hace 1 hora por Grahml a publico.es

Lo crean o no, existió un tiempo no muy remoto en el que Alberto Núñez Feijóo era un político descreído. Entonces se presentaba como un hombre moderado y sensato, capaz de alcanzar Madrid de un salto y sacar al PP de su laberinto. Aquel Feijóo no creía en los milagros, convicción que admitía solemnemente ante sus rivales para añadir acto seguido que, por eso mismo, las sesiones de investidura debían "servir para algo". Lo afirmaba tal que así, literalmente. Créanlo o no, pero ese hombre existió.