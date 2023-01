Publicado hace 21 minutos por Pacofrutos a mondosonoro.com

Muere a los 81 años Barrett Strong, cantante y compositor de Motown, cuya obra incluye éxitos como "Money (That's What I Want)". Fue una figura clave para los inicios de Motown Records, sobre todo gracias a su talentosa composición. Algunos de los mayores éxitos que escribió incluyen "Money (That's What I Want)", "I Heard It Through The Grapevine" y "Papa Was A Rollin 'Stone".