“Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo el día y se me hace de día, soy más zorra todavía”. El grito de liberación que Nebulossa ha liderado desde en el Benidorm Fest: no sólo contó con el beneplácito del jurado, sino el apoyo entregado del público que coreaba la letra. El dúo podría representar a España en Eurovisión. Ahora bien, dada la política lingüística del festival, por la que están prohibidos los insultos y los mensajes políticos, ¿estarían obligados a cambiar la letra?