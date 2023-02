Por qué la estupidez es más peligrosa que la maldad [ING]

Publicado hace 1 hora por invarato a lifehacker.com

Antes de aplicar la etiqueta de "estúpido" a cualquier grupo con el que no estés de acuerdo y seguir adelante, considera la posibilidad de que tú seas el estúpido. La gente estúpida no se cree estúpida después de todo; de acuerdo con Bonhoeffer, la "estupidez" no se define por las trampas de la "inteligencia" de todos modos. “En esencia, no es un defecto intelectual sino humano”, escribe. “Hay seres humanos que tienen un intelecto notablemente ágil, pero son estúpidos, y otros que son bastante torpes intelectualmente, pero no son estúpidos.