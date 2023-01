Estas son las mejores fotografías de auroras boreales del pasado 2022

Publicado hace 1 hora por BorjaMartinezWalker a photolari.com

Un año más, Capture the Atlas –blog especializado en fotografía y viajes- ha hecho pública su lista “Northern Lights photographer of the year” con las mejores 25 fotografías de auroras boreales realizadas en diferentes puntos del planeta en el ya finalizado 2022. Cuatro fotógrafos españoles (Asier López Castro, Unai Larraya, José D. Riquelme y Jabi Sanz) han conseguido colarse en esta reconocida colección con sus espectaculares imágenes disparadas en Stokknes (Islandia), Parque Nacional Riisitunturi (Laponia Finlandesa), Teriberka, (Rusia) y B