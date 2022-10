Estamos bien

Publicado hace 32 minutos por Deckardio a palabraspormadrid.blogspot.com

Hace diez años, el 28 de octubre, publiqué mi primera entrada de este blog. Hoy va a ser una entrada un poco diferente porque te voy a contar sobre todo cosas sobre mí (algo que no suelo hacer). Desde que supe leer, muy pronto, con menos de cuatro años, acompañaba a mi madre en la lectura de letreros y rótulos que veíamos por las calles. Una manía de mi madre: ir leyendo en alto todo el paisaje lingüístico de los lugares. Yo no los leo en voz alta, pero seguramente de ahí me viene la costumbre de fijarme tanto en lo que veo escrito