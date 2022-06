¿Está mal predicar algo que no practicamos?

Publicado hace 1 hora por diciembre_2020 a sacolife.com

No practicar lo que predicas se llama hipocresía,Por el contrario, si puede practicar lo que predica (es decir, actuar con integridad), eso se convierte en un argumento poderoso para su principio. Significa que el principio que defiende es factible y permite que las personas lo vean en acción. No juzgue una idea en función de si el proponente está actuando de manera consistente con esa idea,Una idea puede ser cierta incluso si los proponentes de esa idea no actúan de acuerdo con esa idea. Examine la idea a la luz de la razón y la evidencia