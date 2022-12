Publicado hace 1 hora por PicoXelado a disidentia.com

Cuando a una mujer de los míos se la ataca, empiezo a colocar enfrente a tutiplén carteles de «señoro»; pero yo puedo vejar a una marquesa porque esa condición invisibiliza su sexo. De igual modo, puedo coger el altavoz para hablar de salud mental en televisión y, en un receso, tachar a la presidenta de una Comunidad de enferma mental cuantas veces crea conveniente. Y el mismo día que hago campaña en favor del respeto a los cuerpos no normativos puede decir que el alcalde que no me gusta es un enano.