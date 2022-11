Publicado hace 28 minutos por euleriano a fundeu.es

La expresión un sí es no es, empleada con el significado de ‘un tanto, algo’, se escribe con tilde en sí y sin coma después del primer es. En los medios de comunicación pueden verse frases como «De estatura media, tirando a lleno de cuerpo, por no decir un si es no es rechoncho», «El señor Pla, con esa un si es no es cachazuda forma de decir, nos consuela con ese discurso sin malicia» o «Finalmente, la declaración se queda en un si es, no es que nos mantiene a todos en una continua zozobra». De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas