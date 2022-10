Publicado hace 33 minutos por Ratoncolorao a espinof.com

"Mi historia es que empecé ahí [en Disney]. Me contrataron y me despidieron varias veces durante mi carrera. La cosa con 'Dumbo' es que es el motivo por el que creo que mis días con Disney han terminado, me di cuenta de que yo era Dumbo, de que estaba trabajando en este circo enorme y horrible y de que tenía que escapar. Esa película es bastante autobiográfica hasta cierto punto".