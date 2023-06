Entrevista a Rafa Alkorta

Publicado hace 25 minutos por WorkOutFine444 a sport.jotdown.es

«La década de los 80 en Euskadi fue una época dura, pero ni en mi entorno de amigos, ni en mi familia, se hablaba demasiado de política, sino de fútbol y deporte. Estudiaba en el colegio y sacaba los cursos adelante. Y no había más. Evidentemente, en esa época había un ambiente muy duro en Euskadi. En la selectividad hice el indio porque pensaba que eso era una chorrada; no la preparé y me quedé tan raspado que no me dio la media para hacer la carrera que quería. Aun así, estuve estudiando empresariales en Elcano, una universidad de Bilbao...»