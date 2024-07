Entrevista con Noam Chomsky

Publicado hace 43 minutos por FatherKarras a elviejotopo.com

Me sentí atraído por el anarquismo siendo adolescente, tan pronto como empecé a pensar sobre el mundo más allá de lo que permite una perspectiva amable y estrecha, y no he encontrado desde entonces muchas razones para revisar unas actitudes tan tempranas. Considero que tiene sentido identificar estructuras de autoridad, jerarquía y dominación en cada aspecto de la vida y luego desafiarlas; a menos que se les pueda dar una justificación, resultan ilegítimas y deben ser desmanteladas para aumentar el alcance de la libertad humana.