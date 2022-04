Publicado hace 1 hora por hombregrimaldi a marca.com

El nombre de Earvin 'Magic' Johnson sigue siendo uno de los mayores reclamos a la hora de hablar de la NBA. No obstante, él fue una de las columnas sobre las que se edificó lo que es la liga a día de hoy. Sin embargo, la figura del base va mucho más allá y eso es lo que quiere mostrar con 'They call me Magic', la serie documental que acaba de estrenar Apple TV+ y que muestra todas las aristas de un personaje que ha trascendido el deporte.