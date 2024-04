Publicado hace 2 horas por Larpeirán a alfemminile.com

Invitada a un famoso programa de la televisión italiana, la actriz Isabella Ferrari se sinceró sobre su vida y su carrera. También habló sobre el aborto y cómo su madre estaba cerca de ella. Siempre se habla del aborto de todas las maneras y en todos los países. Me gustaría estar en Francia, donde el aborto está en la Constitución, es una pieza que ya no se puede cambiar... esa libertad', 'Por lo que he vivido siempre es una cuestión de amor; aceptar tener un hijo siempre tiene que ver con ese amor que hay.