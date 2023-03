La enfermedad que hizo que Kiko Veneno se convirtiera en un genio de la guitarra: “Tres meses en cama y los ojos amarillos”

Publicado hace 52 minutos por Pacofrutos a lavanguardia.com

Kiko Veneno ha explicado que, sorprendentemente, empezó a tocar la guitarra por una hepatitis que sufrió a los 22 años: "Avancé mucho con la guitarra cuando cogí una hepatitis. Tres meses en cama y los ojos amarillos. Me puse un toca discos y una guitarra que no sé de dónde salió y fue la primera vez que me vicié a la guitarra", ha contado.