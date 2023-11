Publicado hace 46 minutos por doyou a elpais.com

Insiste en que los niños son víctimas fáciles de la tecnología porque no tienen los recursos cognitivos necesarios para limitar el tiempo que usan el móvil: “Por eso necesitan la figura de los adultos y de entornos educativos responsables que pongan esos límites. No creo que se trate de prohibir, pero sí que se trata de limitar y de moderar, de ser responsables. Los expertos afirman que cuando eres pequeño puedes aprender a ser humano sin tocar un solo móvi. Sabemos que hasta los dos años los niños no deberían acercarse a una pantalla."