Educación licuada

Publicado hace 42 minutos por doctoragridulce a cadenaser.com

Memorizar es de fachas, reaccionarios, anticuados y rancios. Mejor estar siempre enganchados al móvil o a la pantalla para tener que consultar hasta el más nimio de los datos, mejor no tener autonomía alguna, no sea que nos dé por generar algo de pensamiento propio y libre. No sé si esta tendencia incluye las tablas de multiplicar, los verbos irregulares en inglés o los puntos cardinales. Puede que sea yo la desfasada, pero que alguien me explique cómo se piensa sin contenido, cómo se procesa el vacío.