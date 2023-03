Edgar Allan Poe conoce a Lizzie Borden: Museo presenta cuentos de terror [ENG]

Publicado hace 1 hora por Pacofrutos a eu.heraldnews.com

¿Historias de terror leídas en voz alta, en una casa que supuestamente está "embrujada"? Dos grandes gustos se unen en una noche de obras seleccionadas de Edgar Allan Poe en la histórica Lizzie Borden House, 230 Second St.El hito de Fall River, sitio de dos asesinatos con hacha del siglo XIX sin resolver, se está preparando para celebrar al maestro de lo macabro con una noche de lecturas y representaciones de obras selectas de Poe el 10 y 11 de marzo. Rscuchar clásicos como "The Conqueror Worm", "Annabelle Lee", The Raven" y otros.