La durísima reflexión de la hija de Robin Williams ante la idea de clonar la voz de su padre por IA esconde un malentendido con Disney

Publicado hace 1 hora por yo_claudio a fotogramas.es

La voz de Robin Williams, fallecido en 2014, está planeada para aparecer en un nuevo cortometraje de Disney. Con el título de 'Once Upon a Studio', se prevee que la empresa utilice la voz de Williams en su papel de genio en 'Aladdín' (1992). Esta decisión, que ha desencadenado la reacción de Zelda, ha sido recientemente desmentida por Josh Gad, actor de doblaje y voz de Olaf en 'Frozen' (2013). Al parecer, no se crearían nuevas pistas de audio, sino que utilizarán "diálogos nunca antes escuchados" grabados por el intérprete en vida.