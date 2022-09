Dock Walsh: "In the pines"

Publicado hace 57 minutos por Öktarr a 78revoluciones.com

En 1993 Nirvana ofrecía un concierto acústico en New York para la cadena MTV. Entre su repertorio colaron una versión de un oscuro tema conocido como «Where did you sleep last night». Miles de fans se preguntaron de dónde había salido esa sencilla canción con tan inquietante letra. Cobain la había descubierto, como muchos antes que él, gracias a Leadbelly, pero muy pocos sabían que éste no la había compuesto. En realidad estaban escuchando una canción popular de tradición oral, muy anterior a Leadbelly, y que proviene de finales del S. XIX.