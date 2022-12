Doce asaltos del ‘Toro salvaje’

Publicado hace 1 hora por gracias444 a sport.jotdown.es

"Si hubiera muerto cuando era un ratero, me habrían hecho un funeral de veinte minutos", pero se dedicó al boxeo. Quería que le castigaran, que le hicieran daño, que le rompieran todos los huesos. ‘Luchaba como si no me importara vivir. De hecho, no sé si entonces me importaba vivir. Quería morir’’.Cuando se estrenó la película sobre LaMotta, encarnado por Robert De Niro, el boxeador concedió una entrevista junto a la piscina de su casa acompañado por Vicky. Él preguntó: ‘¿De verdad que yo era así, cariño?’ Ella respondió: ‘Eras peor'