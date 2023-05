Lo que el doblaje nos hurtó de la película Casablanca

Publicado hace 1 hora por Deckardio a vetustideces.blogspot.com

cuando el American Film Insitute (AFI) elaboró en 2005 una lista con las cien frases más famosas de la historia del cine, Casablanca (1942) de Michel Curtiz fue la que recibió mayor número de menciones. Nada menos que seis colocó en esa relación. En el quinto lugar de la lista se situó el "Here's looking at you, kid" (...) que Humphrey Bogart pronuncia hasta cuatro veces en ese film, pero que es particularmente recordado en la escena de la despedida final. En la versión estrenada en España en 1946 se convierte en el primer brindis en...