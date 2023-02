Disney prohíbe permanentemente dos de los cuentos del Tío Gilito de Don Rosa

Publicado hace 1 hora por ElQueSeHaceElSueco a cbr.com

El mensaje de Disney al creador dice: "Como parte de su compromiso continuo con la diversidad y la inclusión, The Walt Disney Company está en proceso de revisar su biblioteca de cuentos. Como resultado, algunas historias que no se ajustan a sus valores dejarán de publicarse. Esto se aplica a dos de sus cuentos clásicos, 'The Richest Duck in the World' y 'The Dream of a Lifetime'. Estas historias no formarán parte de ninguna reimpresión o nueva colección".