El tercer álbum de Radiohead, que cumple 25 años, encumbró al grupo de Oxford y profundizó en su incansable exploración de nuevos sonidos, lo que se refleja en que sus temas no solo han sido tocados por Weezer, Panic! At the Disco, Tenacious D, Vampire Weekend, Ryan Adams y Viva Suecia, sino también por músicos clásicos y de jazz como Ara Malikian, Brad Meldhau y Christopher O'Riley