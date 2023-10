El disco que acabo con los Creedence Clearwater Revival

Publicado hace 1 hora por Thornton a rockfm.fm

Hay cosas que por desgracia no tienen remedio; hechos que si ocurren, llevan consecuencias inevitables. Y si no que se lo digan a los Creedence Clearwater Revival, que hoy cumplen 51 años de su disolución como banda. Pero como las guerras mundiales, este hecho no fue una sorpresa de por si, si no un conjunto de problemas que se juntaron en forma de embudo y acabo con el fin de la banda californiana.