Si el dinero no crece en los árboles, los árboles tienden a crecer más cerca del dinero [ENG]

archdaily.com

Las ciudades con frecuencia tienen una presencia y distribución desiguales de espacios verdes, y sus residentes no los usan y disfrutan de la misma manera. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, toda la ciudadanía debería tener acceso a un espacio verde que tenga al menos 2 hectáreas y no esté a más de 300 metros de su hogar (a 5 minutos a pie), no importa donde vivan.