La diferencia entre correr, trotar y esprintar

Mientras que algunos creen que están corriendo en su rutina, en realidad están trotando. Trotar implica una velocidad menor a 10km/h. Algunos señalan que correr requiere que no haya contacto con el suelo entre cada paso, mientras que al trotar se mantiene al menos un pie en contacto con el suelo, pero esta definición no es tan aceptada. Al trotar no se alzan tanto las rodillas ni se balancean tanto los brazos pero sigue siendo beneficioso para la salud. Por otro lado, esprintar es muy diferente.