Publicado hace 22 minutos por doyou a diariodeuninterino.wordpress.com

En educación hay bastantes evidencias científicas que deberían servirnos para orientar la práctica educativa, pero no lo hacen, o ni siquiera las conocemos en España. No hablo de enseñar con proyectos, gamificar, el aula invertida, o las matemáticas ABN, metodologías cuya evidencia científica no recomienda precisamente su uso. ¿Qué se puede hacer en una aula que está demostrado que funciona? Todo esto: instrucción directa, exámenes, aprendizaje cooperativo, tutorías entre iguales, el buen comportamiento, el silencio, la práctica intercalada...