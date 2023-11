Diario de un profe humillado

Publicado hace 1 hora por doyou a letraslibres.com

En el libro, autobiográfico, los alumnos no hacen caso, se muestran hostiles con los profesores, les insultan, no dejan de hablar durante la clase, juegan a encestar papeles en la papelera, hacen preguntas absurdas, se quejan por cualquier cosa, cometen faltas de ortografía inconcebibles, no entienden lo que leen, se quedan dormidos. A menudo es la ironía el arma con la que el profesor se enfrenta a estas condiciones para dar clase. Enseñar es casi lo primero a lo que renuncia. Se trata de llegar al final del día manteniéndose en sus cabales.