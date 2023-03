Diálogos de celuloide: El indomable Will Hunting (Good Will Hunting, Gus Van Sant, 1997)

Publicado hace 1 hora por Deckardio a 39escalones.wordpress.com

-Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo, vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual. Lo que haga falta. Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina, nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo (...) No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo.