Publicado hace 51 minutos por apetor a youtube.com

Versión de Al Di Meola del instrumental compuesto originalmente por el líder de la banda alemana Bert Kaempfert como "Moon Over Naples" para su álbum de 1965 "The Magic Music of Far Away Places"; fue solo más tarde en 1966 que Charles Singleton escribió la letra, que ese mismo año fue reescrita por Eddie Snyder, quien luego cambió el nombre de la cancion a 'Spanish Eyes' para su lanzamiento por Al Martino.