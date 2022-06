La destrucción de la educación

Publicado hace 30 minutos por doyou a xarxatic.com

Menos educación implica más ciudadanía acrítica. Esto no va de tener trabajadores más o menos formados. Esto va de tener trabajadores más o menos informados. Obediencia, sumisión y proselitismo solo cuajan en una sociedad mal formada. Ser competencial en algo no puede darse sin tener unos determinados conocimientos previos. No suspendemos porque no queremos problemas. Se está regalando la ESO a más del cincuenta por ciento de alumnado con faltas de ortografía, sin saber realizar operaciones básicas y sin que sepan comprender un texto sencillo.