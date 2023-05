Deporte para una crisis de los 40

Publicado hace 1 hora por WorkOutFine444 a sport.jotdown.es

«Cumplo 40 años. No por esperado deja de ser trágico. Hasta el momento lo he llevado bastante bien: Ni me he hecho runner ni me he apuntado a crossfit ni me he puesto pelo. No critico la música que escuchan los jóvenes. No añoro los años 80. Sin embargo, hay días que me despierto, abro aún aturdido el explorador del móvil y compruebo que lo último que había buscado en Google, borracho y en la noche anterior, era 'bicicletas estáticas Decathlon'»