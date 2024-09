La defensa de los animales: una causa común

Publicado hace 5 horas por Noctuar a eldiario.es

La actitud tradicional hacia la consideración de los animales puede resumirse así: hay unos individuos que importan plenamente mientras que otros apenas importan o no importan en absoluto. Esta diferencia entre quienes importan y quienes no importan coincide exactamente con la distinción de especie entre animales y humanos. La pregunta que debemos hacernos es si está justificado tratar peor a un individuo por no pertenecer a la especie humana y si la discriminación basada en la especie no es tan injusta como la basada en el sexo o en la raza.