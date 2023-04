¿Debemos tratar a ChatGPT con educación? [ENG]

Publicado hace 1 hora por exexexexmeneante a semafor.com

¿Por qué le pedimos las cosas 'por favor' a ChatGPT? - este es el debate filosófico que muchos usuarios empiezan a preguntarse. Y es que a pesar de que ser educado o maleducado con el chatbot no genera respuestas muy diferentes, la mayoría opta por pedirle las cosas 'por favor' y darle las 'gracias'. Algunos expertos en IA, no obstante, advierten de que debemos tener precaución a la hora de tratarlos como seres sentientes. "No son más humanos que una tostadora", recuerdan, pero hay quien discrepa.