Publicado hace 23 minutos por Segope a eldiario.es

¿Cómo ha acabado una camiseta de Daniel Johnston en Bershka? Esa era la pregunta que uno podía hacerse unos días atrás viendo los modelos a la venta. Uno de ellos, con la inscripción “I live my broken dreams”, perteneciente a uno de sus temas. El otro, con un diseño conocido por más gente, aunque no necesariamente siempre asociado por todo el público al cantante estadounidense. Una simpática rana nos saluda desde la prenda de algodón con un cortés “Hi, how are you”, título de uno de los álbumes de Johnston.