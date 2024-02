Publicado hace 1 hora por Lemmings a unaantropologaenlaluna.blogspot.com

Uno de los cuentos: Nasrudin se fue a comprar un asno a la feria. Le oyó afirmar a uno que allí no había más que burros y campesinos. Nada más. - ¿Eres campesino tú también? – le preguntó. - ¿Yo? No .. - ¡Entonces, no me digas más! – ironizó Nasrudin. Nasrudín es un personaje mítico de la tradición popular sufí.