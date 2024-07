El cubo de Rubik cumple 50 años (ENG)

Publicado hace 2 horas por ccguy a nytimes.com

El Sr. Rubik data el Cubo en la primavera de 1974. Mientras preparaba un curso de geometría descriptiva y jugueteaba con los cinco sólidos platónicos, se sintió especialmente atraído por el cubo. Pero, como escribió en sus memorias de 2020, "Cubed, The Puzzle of Us All", durante bastante tiempo "ni una sola vez se me ocurrió que estaba creando un rompecabezas". Cuando cumplió 30 años, en julio de 1974, ya había creado la estructura, se había dado cuenta de su potencial como rompecabezas.