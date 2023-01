Los cuatro cambios que propone el profesor de la UGR de la carta viral para el sistema educativo

Publicado hace 1 hora por doyou a ideal.es

En la carta viral expone, además, que «darle un chromebook a un niño de 10 años es como darle una cuchilla de afeitar a un bebé. Señores tecno-progres lean esto por favor: cruzar un puente no te hace ingeniero de caminos, de la misma manera que tener un ordenador no te hace nativo digital. Mis alumnos no saben, en su mayoría, elaborar un excel o dar formato a un texto en Word. Las TICs a edades tempranas sólo sirven para distraer. La plasticidad neuronal se desarrolla con lápiz y papel, no con la dictadura de los teclados».