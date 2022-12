Cuando Francia cerró la frontera a Lluís Companys en 1936

Publicado hace 37 minutos por Jai077 a cosasdehistoriayarte.blogspot.com

El 4 de en su primer viaje fuera de Catalunya como presidente de la Generalitat, Lluís Companys no pudo pasar la frontera entre España y Francia porque el prefecto de Perpiñán trasladó a Companys la negativa para la entrada en el país. El motivo era que, el ejecutivo de Léon Blum, impulsor del pacto de no intervención en la contienda española, pretendía que no participara en el mitin a celebrar en el Velódromo de Invierno de París, organizado por el Comité por la España Libre, tensando la relación con el gobierno español.