Creo que hacer caso a los fans y crear adaptaciones literales no le hace ningún bien a nadie. Sobre todo, a los propios fans

Publicado hace 19 minutos por Telamarth a espinof.com

No falla: en cuanto alguien anuncia una adaptación de un producto muy querido, los fans del mismo saltan a proteger su integridad y asegurarse de que la nueva versión no contendrá ningún conato de originalidad o de creatividad.... El drama moderno de no querer ver una adaptación, sino una fotocopia en la que nadie puede dar su visión sin consultar a los fans.