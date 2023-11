Publicado hace 33 minutos por Ratoncolorao a espinof.com

Descubrimos que los fans estaban realmente frustrados. Querían ver más del Alien original y yo creía que estaba definitivamente acabado, con una naranja en la boca. Así que pensé: 'Wow, ok, estoy equivocado'. Los fans... no son la última palabra pero son un reflejo de tus dudas sobre algo, y entonces te das cuenta si estabas equivocado o tenías razón. Creo que no eres sensato si no tienes en cuenta la reacción de los fan.